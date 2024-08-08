Ученые испытали 3D-печать кровеносных сосудов

Новый метод разработали исследователи из Гарвардского университета (США). Впереди тестирование технологии для распечатки органов для пересадки.

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Теперь технология 3D-печати кровеносных сосудов из чистой теории перешла в практику. Ученые сформировали алгоритм для получения сосудов из гладкого слоя гладкомышечных и эндотелиальных клеток, расположенных вокруг полого ядра.

Известно, что напечатанные сосудистые структуры способны пропускать через себя жидкость. По данным журнала Advanced Materials (AdvMat), архитектура искусственных сосудов идеально имитирует работу кровеносной системы человека.

В работе 3D-принтера прорывным стало сопло типа «ядро-оболочка» с подачей “печатных” материалов из двух независимо управляемых жидкостных каналов с коллагеном и желатином.

Ядро сопла чуть-чуть выступает за пределы камеры оболочки. Это нужно для прокалывания ранее напечатанного сосуда и создания взаимосвязанной разветвленной сети. Последняя гарантирует достаточную оксигенацию тканей и органов человека. Диаметр и размер сосудов меняется в ходе изменения скорости печати или подачи расходников.

Напечатанные в рамках технологии биомиметические сосуды в течение 5 суток перекачивали аналоги крови без каких-либо нарушений.

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