Люди с болезнями сердца оказались подвержены стрессу из-за смарт-часов

Исследователи из Медицинской школы Университета Северной Каролины в США проанализировали данные опросов 172 человек с болезнями сердца. Оказалось, что у таких пациентов ношение «умных» часов коррелирует с высоким стрессом.

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Часть респондентов владела часами для диагностики сердечных болезней. Оказалось, что те сердечники, которые постоянно носят смарт-часы и обращаются к данным с этих девайсов для мониторинга своего состояния, испытывали повышенный стресс. Так как часы дают недостаточную для адекватных выводов информацию, — получатель данных не имеет полноценного контекста.

По этой причине люди начинают стрессовать, делая неправильные выводы о своём фактическом состоянии.

«Психологическое различие заключалось в сильной озабоченности своими симптомами и неудовлетворённости текущим лечением сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировала причины стресса один из авторов исследования, доктор Линдси Росман.

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