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Science Signaling: дофамин ускоряет «очистку» мозга при болезни Альцгеймера

Ученые из Центра исследований мозга RIKEN в Японии установили, что введение высоких доз дофамина в мозг предрасположенных к данному заболеванию мышей помогает быстрее устранять скопления бета-амилоида — белка, вызывающего сбои в работе нейронов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling.

Обнаружен способ помочь мозгу при болезни Альцгеймера
© globallookpress.com

Одним из ранних признаков развития болезни Альцгеймера выступает образование плотных белковых отложений вокруг нервных клеток. Этот процесс начинается задолго до того, как проявляются симптомы, такие как ухудшение памяти.

В рамках нового исследования группа ученых сосредоточилась на анализе свойств фермента неприлизина. Предыдущие эксперименты показали, что генетические изменения, приводящие к повышению уровня неприлизина в мозге, могут снижать количество бета-амилоидных бляшек и улучшать память у мышей.

К сожалению, прямое применение неприлизина в форме таблеток или инъекций невозможно из-за его неспособности проникать в мозг через кровеносную систему. Задачей исследователей было найти способы стимулировать активность неприлизина в определенных участках мозга естественным образом.

Ученые сосредоточились на дофамине — одном из нейромедиаторов, вырабатываемых эндокринными клетками мозга. Они обнаружили, что воздействие дофамина на клетки мозга, выращенные в лабораторных условиях, приводит к увеличению уровня неприлизина и одновременному уменьшению уровня свободно циркулирующего бета-амилоида.

В ходе дополнительных экспериментов ученые внедрили специальные рецепторы в дофаминовые нейроны вентральной части мозга мышей. Результатом стало увеличение количества неприлизина и снижение уровня свободно плавающего бета-амилоида, но лишь в передней части мозга мышей. Однако, по мнению исследователей, такого эффекта достаточно для потенциального исчезновения бляшек при условии продолжающейся терапии.