Ученые: частые перекусы на работе вредны для мозга

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, может ли режим питания оказывать влияние на работу мозга. Оказалось, что при частых перекусах мозг работает хуже.

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Правильный режим питания полезен для работы всего организма. Более того, ученые выяснили, что работа мозга также зависит от того, как и когда человек питается.

Об этом рассказали исследователи из Университета Южной Австралии. Как говорится в материале Nature Neuroscience, они отобрали группу добровольцев, чтобы выяснить какое влияние на человека оказывают частые перекусы.

Собрав данные о состоянии здоровья, а также зафиксировав основные физические параметры их тел, добровольцев попросили рассказать, как часто они перекусывают.

Затем добровольцы прошли тесты, которые определяли их умственные способности.

В результате оказалось, что те, кто чаще остальных перекусывает между основными приемами пищи, хуже справляются с когнитивными задачами.

Ученые считают, что это может быть вызвано реакцией организма на пищу. Перекусы ведут к тому, что уровень глюкозы в крови становится нестабильным. Это оказывает негативное влияние на мозг, ухудшая его работу.

Также исследователи отметили, что люди, которые «кусочничают», чаще набирают лишний вес.

Поэтому ученые настаивают, что перекусов нужно избегать. Особенно, когда речь идет о сладких и углеводных закусках.

Если без еды между основными приемами пищи не обойтись, пусть это будут продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, подчеркивают эксперты. Они поддерживают стабильный уровень сахара в крови и улучшают функционирование мозга.

Ранее диетологи назвали фрукты, которые идеально подходят для перекуса.

Зато наихудшим вариантом для перекуса были признаны кондитерские изделия, жирное печенье, чипсы и батончик мюсли.