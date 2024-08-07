Daily Mail: у женщин больше шансов на здоровое старение, чем у мужчин. Учёные Гарвардской медицинской школы выяснили, что только каждый десятый человек стареет правильно и сохраняет к преклонному возрасту хорошее как физическое, так и психическое здоровье. Для этого (и не только) специалистам пришлось проанализировать данные о состоянии здоровья и образе жизни более 7000 человек старше 50 лет.

Учёные выделили 4 ключевых условия для здорового старения:

отсутствие хронических болезней;

стабильное психическое состояние;

поддержание умственной активности;

регулярное социальное взаимодействие.

Результаты изучения

Только каждый десятый человек (11,9% участников) соответствовал вышеперечисленным критериям.

В 3,5 раза больше шансов на благополучное старение — у приверженцев здорового образа жизни (сбалансированно питаются, регулярно есть физические нагрузки, не курят и не увлекаются алкоголем.

Шансы на здоровое старение у женщин была на 29% выше, чем у мужчин.

С хорошим здоровьем в 50 лет и старше взаимосвязан высокий уровень образования и дохода.

Ещё одно исследование о старости

Учёные из колумбийского университета поделились итогами своего эксперимента о старении. С 1984 года они держали связь с 20 000 подростков. Специалисты следили за здоровьем испытуемых и проводили опросы.

Целью учёных было узнать, как на старение человека влияет смерть его близких.