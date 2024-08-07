Интенсивные размышления оказались источником стресса

Автором исследования стал эксперт Эрик Бейлевельд из Университета Радбауда. При этом команда ученых установила жесткую взаимосвязь между работой мозга и неприятными чувствами.

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Оказалось, что люди не склонны получать удовольствие от умственных усилий. Метаанализ 170 исследований, проведенных в период с 2019 по 2020 годы, затронул итоги тестирования 4 670 человек. Задача у экспертов была следующей - изучить эмоциональные последствия интеллектуальной работы.

Ученых также интересовало возможное влияние типа задачи и количества участников на ощущения от умственного труда. По данным Psychological Bulletin, добровольцами стали представители разных профессий из 29 стран мира.

Оценить проблему следовало с точки зрения 358 когнитивных задач от изучения новой технологии до ориентирования в незнакомой обстановке и др. Было важно изучить 2 параметра:

уровень приложенных усилий;

уровень негативных эмоций - раздражение, стресс, досада и др.

Во всех группах населения и при всех видах задач чем больше умственных усилий, тем сильнее неприятные ощущения испытывают участники.

«Наши результаты показывают, что умственные усилия воспринимаются как неприятные для самых разных групп населения и видов деятельности», — заявил Бейлевельд.

Любопытно, что в странах Азии негативная оценка была менее выраженной, чем в ЕС или США. Это связано с большим количеством домашних заданий (большей нагрузкой) у детей в азиатских странах, чем у их сверстников в Европе или Северной Америке.

«Возможно, люди выбирают деятельность, требующую умственных усилий, несмотря на усилия, а не из-за них», — отметил ученый.

Ранее стало известно, что ученые выявили 14 важных факторов, которые отвечают за половину случаев возникновения болезни Альцгеймера.