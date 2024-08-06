Ученые объяснили, как жара убивает человека

Известно, что в этом году в июне погибли 1300 человек из-за того, что температура воздуха стала выше 49 градусов Цельсия. И это лишь один из примеров.

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Жара действительно может стать смертоносной для людей. Особенно в сочетании с высокой влажностью.

До сих пор учёные не могут понять, почему у людей случается сердечный приступ. Один из методов исследования этого — при помощи использования экологических камер. В этих помещениях можно проверить реакцию человека на различные температуры и уровни влажности.

Страшнее всего даже не жара, а высокая влажность. К ней организм человека привыкнуть не сможет.

Во время жары сильное потоотделение может привести к обезвоживанию. При этом организм не всегда нам сообщает, что ему требуется больше жидкости. К тому времени, как вы ощутите жажду, может быть уже поздно: вы станете терять жидкость быстрее, чем пополнять её запасы. Также высокая влажность может сделать все преимущества потоотделения на нет.

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В сильную жару сердце работает ещё интенсивнее. Это позволяет ему поддерживать стабильную внутреннюю температуру тела. Человеку может даже показаться, будто оно выскакивает из груди.

При сильной жаре снижается приток крови к мозгу. В результате дыхание человека учащается, кровеносные сосуды черепа, шеи сужаются. Это ухудшает психическое здоровье, влияет на работу мозга, принятие решений.

Жара может быть и смертельно опасной. Часто всё начинается у человека с тошноты, головной боли, мышечных спазмов, обмороков. Все эти симптомы указывают на тепловой удар. Лучший способ лечения этого состояния — погружение в ванну с холодной водой или хотя бы прикладывание к телу мокрых полотенец под вентиляторами. Однако даже у выживших после такого в 30% случаев происходят необратимые повреждения мозга.