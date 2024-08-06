Ученые нашли неожиданную причину ухудшения работы мозга

Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что частые перекусы могут стать причиной значительного ухудшения когнитивных функций головного мозга.

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В масштабном эксперименте поучаствовали добровольцы, у которых специалисты собрали информацию об общем состоянии здоровья, физических данных, образе жизни и частоте перекусов. После этого участников исследования протестировали на когнитивные способности.

Ученые выяснили, что любители «кусочничать» в среднем показали более плохие результаты теста, чем те, кто предпочитают регулярный режим питания. Причиной этого могут быть постоянные скачки уровня глюкозы в крови, что плохо влияет на мозг.

Помимо этого, частые перекусы приводят к набору лишнего веса, поскольку высококалорийные закуски не заменяют полноценные приемы пищи. Ученые настоятельно порекомендовали уменьшить количество сладких и углеводных перекусов в своем рационе, а также отдавать предпочтение еде с высоким содержанием белков и клетчатки. Такой стиль питания стабилизирует уровень сахара в крови и благотворно повлияет на работу мозга, передает результаты исследования журнал Nature Neuroscience.

Диетолог Наталья Круглова назвала ряд продуктов, которые могут улучшить когнитивные функции мозга.