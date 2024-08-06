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Ученые нашли неожиданную причину ухудшения работы мозга

Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что частые перекусы могут стать причиной значительного ухудшения когнитивных функций головного мозга.

Ученые нашли неожиданную причину ухудшения работы мозга
© Вечерняя Москва

В масштабном эксперименте поучаствовали добровольцы, у которых специалисты собрали информацию об общем состоянии здоровья, физических данных, образе жизни и частоте перекусов. После этого участников исследования протестировали на когнитивные способности.

Ученые выяснили, что любители «кусочничать» в среднем показали более плохие результаты теста, чем те, кто предпочитают регулярный режим питания. Причиной этого могут быть постоянные скачки уровня глюкозы в крови, что плохо влияет на мозг.

Помимо этого, частые перекусы приводят к набору лишнего веса, поскольку высококалорийные закуски не заменяют полноценные приемы пищи. Ученые настоятельно порекомендовали уменьшить количество сладких и углеводных перекусов в своем рационе, а также отдавать предпочтение еде с высоким содержанием белков и клетчатки. Такой стиль питания стабилизирует уровень сахара в крови и благотворно повлияет на работу мозга, передает результаты исследования журнал Nature Neuroscience.

Диетолог Наталья Круглова назвала ряд продуктов, которые могут улучшить когнитивные функции мозга.