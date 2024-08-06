Ученые заявили, что выпечка из кукурузной муки снижает уровень холестерина

Замена некоторых продуктов, приготовленных из очищенной кукурузной муки и отрубей, снижает концентрацию холестерина ЛПНП.

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В ходе соответствующего исследования ученые изучали влияние цельнозерновой кукурузной муки и отрубей. Выяснилось, что у 70% участников было зафиксировано снижение концентрации холестерина ЛПНП при употреблении этой смеси.

Участникам исследования специалисты также дали попробовать выпечку, чтобы контролировать тип и количество кукурузной муки. В ходе исследования они не увеличивали и не уменьшали потребление зерновых продуктов. Цель заключалась в том, чтобы убедиться, насколько практично регулярно включать продукты, приготовленные из муки, обогащенной кукурузными отрубями, в рацион, полезный для сердца.

Хотя влияние цельного зерна на микробиоту варьируется у всех людей, однако доказано, что цельнозерновые волокна могут ферментироваться в бутират, что напрямую влияет на здоровье кишечника.

Подробнее читайте в материале Planet Today.