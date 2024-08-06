Ученые доказали пользу рыбьего жира для снижения уровня холестерина

Американские ученые из Университета Джорджии выяснили, что рыбий жир, помимо прочих своих полезных свойств, также помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, если у человека есть наследственная предрасположенность к его повышенному уровню.

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В исследовании, итоги которого опубликовало издание The American Journal of Clinical Nutrition, приняла участие 441 тысяча человек. С учетом генетической предрасположенности, образа жизни, уровня холестерина и рациона питания, употребление рыбьего жира обеспечивало даже более низкий уровень холестерина, чем прогнозировалось.

Ученые отметили, что рыбий жир обеспечивает эластичность артерий, защищает их от тромбоза, улучшает работу сердца и тем самым помогает купировать гиперхолестеринемию.

Терапевт заявил, что лук и чеснок помогают избавиться от холестериновых бляшек в крови.

Ученые из ОАЭ заявили, что корица, имбирь и тмин помогают снизить уровень холестерина.