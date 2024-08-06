Ученые доказали пользу рыбьего жира для снижения уровня холестерина

Ученые из США доказали пользу рыбьего жира для снижения уровня холестерина
Американские ученые из Университета Джорджии выяснили, что рыбий жир, помимо прочих своих полезных свойств, также помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови, если у человека есть наследственная предрасположенность к его повышенному уровню.
В исследовании, итоги которого опубликовало издание The American Journal of Clinical Nutrition, приняла участие 441 тысяча человек. С учетом генетической предрасположенности, образа жизни, уровня холестерина и рациона питания, употребление рыбьего жира обеспечивало даже более низкий уровень холестерина, чем прогнозировалось.
Ученые отметили, что рыбий жир обеспечивает эластичность артерий, защищает их от тромбоза, улучшает работу сердца и тем самым помогает купировать гиперхолестеринемию.
Терапевт заявил, что лук и чеснок помогают избавиться от холестериновых бляшек в крови.
Ученые из ОАЭ заявили, что корица, имбирь и тмин помогают снизить уровень холестерина.