Кандидат медицинских наук рассказал, как возникает икота

Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, почему возникает икота.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он, в частности, заявил, что икота может появиться по нескольким причинам.

«Первая из них – это попадание воздуха в желудок во время быстрого и неправильного приёма пищи или во время смеха, – рассказал специалист. – Также икоту могут вызвать несколько резких вдохов и раздражение блуждающего нерва.

Кроме того, по его словам, спровоцировать икоту может еда всухомятку, переохлаждение и сильный испуг.

«Иногда причиной икоты бывают газированные напитки или перебор с алкоголем, а также переедание, употребление слишком горячей, острой или холодной пищи», – резюмировал кандидат медицинских наук, признав, что врачи до сих пор не до конца понимают, почему иногда икота возникает без видимых на то причин.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Кутушов объяснил, можно ли есть одновременно пищу разной температуры.