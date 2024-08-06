Названы продукты для улучшения работы мозга и настроения
Недавние научные работы показали, что диета играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга. Важно для этого употреблять определённые продукты.
Вот какая пища считается лучшей для мозга
- Ягоды. Черника содержит много флаванолов. Они связаны с улучшением когнитивных функций. Также в чернике есть антиоксиданты, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса и воспаления. Согласно результатам научных исследований, существует связь между регулярным употреблением ягод и снижением риска возникновения деменции, болезни Альцгеймера;
- Рыба. Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье мозга. Они содержатся в лососе, сардинах, скумбрии, тунце, треске и устрицах;
- Листовая зелень. Это шпинат, руккола, кудрявая капуста и листовая капуста;
- Орехи. Для общего здоровья мозга полезны грецкие орехи, фисташки и миндаль;
- Пробиотические продукты. Они помогают формировать здоровый микробиом, который отвечает за выработку дофамина и серотонина. К подобным продуктам относятся йогурт, кимчи, пахта, ферментированные овощи (квашеная капуста), некоторые сыры;
- Пребиотические продукты. Это лук, чеснок, бананы. Употребляйте также клетчатку из овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых. Стремитесь получать 25−30 г этого вещества в сутки.