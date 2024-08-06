Ученые нашли гормон, который заставляет нас выбирать между едой и спортом

Ученые-нейрофизиологи из Швейцарской высшей технической школы заявили, что за выбор между потреблением пищи и занятием спортом отвечает нейрогормон орексин. Свои выводы исследователи подкрепили результатами опытов на мышах.

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Профессор Денис Бурдаков отмечает, что данный гормон определяет не количество потребляемой пищи или объем и интенсивность тренировок, а именно выбор между двумя видами деятельности, при условии доступности и того, и другого.

Ученые считают, что в дальнейшем их открытие сможет разработать методики повышения привлекательности занятий спортом для людей с лишним весом.

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