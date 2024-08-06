В боярышнике и оливках нашли новые противораковые соединения

Ученые Марийского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из Института биохимии и генетики и Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН разработали новые соединения, обладающие активностью против раковых клеток и созданные с помощью веществ из оливок, боярышника и индийской сирени. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

В число природных соединений, которые использовали ученые, входят маслиновая кислота, содержащаяся в листьях боярышника и оливках, и коросолиевая кислота, которой богаты листья Лагерстремии превосходной, известной как индийская сирень.

«Эти кислоты известны своей антираковой активностью, однако активные концентрации маслиновой и коросолиевой кислот, способные оказывать действие в отношении большинства опухолевых клеток, достигают десятков и даже сотен микромоль, что существенно ограничивает терапевтический потенциал этих веществ и их внедрение в медицину», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии МарГУ Михаил Дубинин.

Для того, чтобы снизить рабочую концентрацию и, напротив, увеличить биодоступность этих соединений, ученые модифицировали кислоты. Улучшенные соединения оказали значительно более мощное противораковое действие по сравнению с исходными кислотами, что было показано на шести линиях опухолевых клеток.

Результаты исследования коллектива ученых могут быть использованы для создания новых эффективных противораковых препаратов.