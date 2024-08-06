Раскрыты опасные последствия лишения сна для мозга

Ученые из Эдинбургского университета раскрыли, что лишение сна может привести к сокращению разнообразия синапсов — мест передачи нервного импульса между клетками и нейронами. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

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По словам ученых, сон имеет важное значение для поддержания когнитивных функций, таких как внимание и память. Многочисленные исследования показали, что недосыпание и некачественный сон повышает риск развития деменции и психических расстройств. В рамках новой научной работы ученые из Эдинбурга задались целью выявить конкретные механизмы, лежащие в основе такого неблагоприятного эффекта.

Исследований разделили лабораторных мышей на две группы. Грызунов из первой группы лишили нормального сна на шесть часов, в то время как животные, определенные во вторую группу, спали как обычно. После завершения экспериментального периода ученые провели анализ мозга испытуемых.

Было обнаружено, что у лишенных сна мышей общее количество синапсов (участков, обеспечивающих коммуникацию нейронов и клеток) в головном мозге оставалось прежним, но их разнообразие значительно сокращалось. Эти изменения особенно заметны были в участках мозга, ответственных за память и обучение.

Ученые предположили, что одной из причин таких изменений могло быть вызванное недосыпом замедление синтеза специфических белков, необходимых для функционирования элементов головного мозга.