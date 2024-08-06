Почему некоторые люди чихают от яркого света

Такую реакцию проявляет каждый третий человек, сообщает Live Science. У некоторых людей яркий свет вызывает чихательный рефлекс. Учёные называют эту необычную реакцию «аутосомно-доминантным непроизвольным гелио-глазным синдромом взрыва», или синдромом ACHOO.

Как отмечает Дэвид Лэнг — заведующий отделением аллергии и клинической иммунологии в Респираторном институте клиники Кливленда — такое чихание обычно возникает после воздействия яркого света, например, от солнца, и чаще всего при переходе из темноты к свету.

Это не связано с особой длиной волны света — такое чихание вызвано изменением интенсивности света.

Выраженность светового рефлекса чихания может варьироваться от человека к человеку. У некоторых оно случается лишь изредка, у других же яркий свет может спровоцировать неконтролируемое чихание несколько раз подряд, отмечают в клинике Кливленда.