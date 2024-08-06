«Совы» или «жаворонки»: ученые определили, кто умнее

Исследование, изучающее влияние сна на работу мозга, обнаружило связь между хронотипом и работой мозга человека. Учёные из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные более 26 тыс. человек, чтобы выяснить, как различные аспекты сна влияют на остроту ума и общие когнитивные способности.

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Исследование, опубликованное в BMJ Public Health, показало, что сон от семи до девяти часов в сутки является оптимальным для работы мозга, усиливая когнитивные функции. Между тем сон менее семи часов или более девяти часов имел явно пагубное влияние на работу мозга.

Также было обнаружено, что хронотип человека — предпочтение человеком вечерней или утренней активности — также влияет на когнитивные способности.

«Совы» — взрослые, которые по природе более активны вечером — показали лучшие результаты в тестах по сравнению с «жаворонками». Последние показали самые низкие когнитивные баллы.