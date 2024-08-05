Ученые создали вакцины от рака и ВИЧ. Смертельные болезни побеждены?

Российские исследователи разработали вакцины от рака, некоторые из которых уже готовы к массовому применению, а американцы научились защищать людей от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Что известно о новейших методах лечения этих заболеваний, насколько они эффективны и когда будут всем доступны — в материале NEWS.ru.

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Как работает вакцина от рака

Научно-клинический центр имени академика Ю. М. Лопухина курировал проект по разработке вакцины от рака прямой и толстой кишки. Заместитель гендиректора учреждения Василий Лазарев пояснил, что новый препарат предназначен для лечения агрессивных форм онкологического заболевания. Вакцина активирует специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ организма и таким образом помогает ему более эффективно бороться с раковыми клетками. В отличие от, например, лучевой терапии, онковакцина призвана не уничтожить раковые клетки самостоятельно, а «включить» иммунитет.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, вакцину от колоректального рака можно применять уже в 2024 году. Однако в пресс-службе ведомства подчеркнули, что она изготавливается индивидуально для каждого пациента. Ученые должны заранее изучить генетический материал больного и на основе полученных данных разработать вакцину, которая поможет победить рак в данном конкретном случае.

Как искусственный интеллект поможет победить рак

Ранее глава Центра Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские ученые разработали прививку против онкологии любого вида. По его словам, вакцину уже протестировали на грызунах: испытания показали эффективность в 100%.

Гинцбург подчеркнул, что вакцина от рака создана на основе тех же технологий, что и препараты от COVID-19 от компаний Moderna и Pfizer. Как отметил академик, российские ученые изобрели собственный вариант этого метода.

«Эта технология позволяет создать в клетках очень большие концентрации целевого антигена. Это необходимо для того, чтобы показать иммунной системе больного раком человека, как отличить здоровую клетку от злокачественной», — объяснил Гинцбург.



Он добавил, что эта вакцина терапевтическая, а не профилактическая, ее тоже будут создавать индивидуально для каждого больного в целях лечения. По словам Гинцбурга, сейчас на изготовление препарата уходит около месяца, но в перспективе разработчики планируют сократить этот срок до недели. Как он объяснил, ученым поможет искусственный интеллект.

«Эта программа анализирует информацию об опухоли и, соответственно, выдает мне фактически план, чертеж будущей вакцины», — сказал Гинцбург.



Клинические испытания вакцины на людях с онкологическими заболеваниями планируют начать в середине 2025 года.

Почему критикуют вакцину от всех видов рака

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин тем не менее не верит в возможность создания универсального лекарства от всех видов рака. Он назвал все подобные инновации маркетинговым ходом.

«Не стоит ожидать создания волшебного эликсира, способного победить все болезни. Подобные инновации — просто маркетинговые ходы. Если бы создалось универсальное лекарство, то очередь стояла бы уже вокруг всего земного шара и продавалось бы все за бешеные деньги», — выразил мнение онколог.



Он отметил, что вакцина рассматривалась как один из методов лечения рака. Она должна была противостоять опухолям, наследующим определенные структурные элементы у здоровых клеток, уточнил врач. По его словам, при отсутствии таких маркеров вакцина просто не смогла бы работать.

«Клетки постоянно меняются. В каком-то смысле они создают собственный, своеобразный организм, который может уклоняться от иммунного ответа. Это очень сложный механизм, который невозможно остановить одной лишь вакциной, необходим комплексный подход», — добавил Черемушкин.



Какую вакцину от ВИЧ уже испытали

Американские ученые представили еще одну медицинскую инновацию: они завершили клинические испытания препарата для защиты от ВИЧ «Ленакапавир». Как сказал директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, исследование завершилось грандиозным успехом.

По его словам, в испытаниях «Ленакапавира» приняли участие 5300 женщин и девочек-подростков из ЮАР и Уганды в возрасте от 16 до 25 лет. Их разделили на три группы: первой два раза в год вводили исследуемый препарат, а две другие принимали таблетки в качестве доконтактной профилактики ВИЧ.

Исследование показало, что ни одна из 2134 женщин, которым кололи «Ленакапавир», не заразилась, а в группах, где принимали таблетки, есть инфицированные. Покровский считает, что заражения произошли, скорее всего, из-за того, что пациентки пропускали прием препарата.

Несмотря на все достоинства вакцин для защиты от ВИЧ, этот метод пока остается очень дорогим: курс «Ленакапавира» будет стоить $40 тысяч в год (более 3,4 миллиона рублей).

Какие лекарства от ВИЧ разработали в России

В России тоже занимаются разработкой вакцин от ВИЧ ​​​​​. В пресс-службе ФМБА заявили, что ученые трудятся над созданием двух препаратов — «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2». Первый уже прошел доклинические испытания и показал свою безопасность, исследование второго завершится в первом квартале 2026 года.

В ФМБА отметили, что «КомбиМаб-1» способен обеспечить защиту от ВИЧ на полтора года после однократного введения. Разработчики готовятся начать клинические испытания вакцины.

«Препарат сможет быть использован не только для лечения, но и для профилактики ВИЧ-инфекции, в частности в группах высокого риска», — уточнили в агентстве.



«КомбиМаб-2» планируют исследовать в 2027 году.

Какие еще есть прорывы в медицине в России

Председатель комитета по здравоохранению и медицинской индустрии при Московской торгово-промышленной палате Олег Рукодайный рассказал NEWS.ru, что, помимо разработки новых способов лечения онкологии, еще одним перспективным направлением в медицине станет клеточная терапия. По его словам, эту технологию начали применять для лечения болезней суставов и деменции.

«В некоторых случаях пациентам еще рано менять сустав, но артроз уже есть. Обычные противовоспалительные препараты не помогают, да и имеют большое количество побочных действий. А клеточные технологии — это прорыв, который позволяет регенерировать собственные ткани. В итоге метод дешевле и лучше для организма, чем замена сустава», — объяснил он.



Рукодайный добавил, что клеточная терапия эффективна и при рассеянном склерозе: с ее помощью ученые могут восстанавливать ткани мозга. Материал для этого берут из жировой или костномозговой ткани самого пациента, уточнил он. По его мнению, в целом в России сегодня довольно неплохо развивается сфера медицинских инноваций в области лечения сложных заболеваний.