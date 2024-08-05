Назван продукт, помогающий бороться с болезнью Паркинсона

Ученые из Университета Осаки в Японии обнаружили, что антиоксиданты в составе бурых морских водорослей могут защищать нейроны от повреждений при болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

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Ученые объяснили, что болезнь Паркинсона вызывается повреждением нейронов из-за чрезмерной выработки активных форм кислорода, известных как свободные радикалы (СР). Накапливаясь, СР вызывают прямое окислительное повреждение нуклеиновых кислот и белков. СР также индуцируют реакции белков с другими компонентами клетки, вызывая их расщепление и нарушение функций.

Многочисленные исследования показали, что действие свободных радикалов можно нейтрализовать антиоксидантами — растительными полезными веществами. В рамках новой работы ученые решили проверить, могут ли полифенолы (разновидность антиоксидантов), содержащиеся в бурых морских водорослях Ecklonia cava (Эклония Кава), бороться с болезнью Паркинсона. Для этого они провели эксперимент на мышах.

Грызунам с этим заболеванием перорально давали антиоксиданты из водорослей ежедневно в течение одной недели. Результатом стало улучшение моторной функции кишечника.

Дополнительные исследования на клеточных культурах в лаборатории показали, что антиоксиданты способны активировать фермент AMPK (аденозинмонофосфат-активируемую протеинкиназу), так называемый внутриклеточный датчик энергии. Это подавляет выработку активных форм кислорода, которые вызывают разрушение нейрональных клеток.

Ученые предположили, что полифенолы Ecklonia cava могут эффективно предотвращать болезнь Паркинсона и у людей. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные исследования.