Ученые выяснили, что паразитические микроорганизмы могут выживать в ледниках

Международный научный коллектив из Австралии и Нидерландов выяснил, что в ледниках Антарктиды проживают хищные микроорганизмы. Соответствующее исследование было опубликовано на страницах журнала Nature Communications.

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Согласно их выводам, эти живые существа смогли выжить в столь суровых условиях за счет того, что вступали в паразитические отношения с другими организмами. Они проникали в их клетки и разрушали их изнутри.

Данные одноклеточные организмы — археи проживают в Глубоком озере, которое находится под слоями льда. Ученые считают, что раз они смогли выжить в таких условиях, то, возможно, нечто подобное может существовать и на других планетах.

Ранее сообщалось, что ученые собираются изучить атмосферу планеты-двойника Земли. На Gliese 12 b могут быть все условия для возникновения жизни.

Российские ученые получили из Антарктиды образец льда, который поможет выяснить как жил континент до того, как его покрыл ледник.