Ученые призвали не верить отзывам мужчин, касающихся здоровья

Часто ориентируетесь на отзывы Сети? Игнорируйте комментарии мужчин, особенно к товарам, касающимся здоровья.

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Дискриминация здесь ни при чем: ученые проанализировали отзывы покупателей к медицинским препаратам, пишет Business Insider. Оказалось, что если женщины жаловались на качество и побочные эффекты, проблема впоследствии подтверждалась и производители нередко отзывали товар. Мужские отзывы ни к чему подобному не приводили.

Это гендерное неравенство, по мнению исследователей, объясняется тем, что женщины, как правило, лучше понимают свой организм и то, как на него могут повлиять лекарства. Они более внимательны к своему здоровью и больше заботятся о здоровье других людей. Они более выразительны в общении и охотнее делятся своим опытом, особенно в Сети.

Это не значит, что все онлайн-отзывы, написанные мужчинами, бесполезны, но, похоже, людям стоило бы чаще прислушиваться к мнению женщин. Некоторые ранние исследования показывали, что интернет-пользователи охотнее прислушиваются к авторам-мужчинам, и зря.