Почему мы живем дольше, чем наши предки

Ученые пришли к выводу, что каждое новое поколение людей стареет медленнее предыдущих. Например, в 70 лет современные пенсионеры выглядят лучше и чувствуют себя на 60. «Вечерняя Москва» выясняла, с чем связана такая тенденция.

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Современные люди сохраняют молодость дольше предшественников, утверждает заслуженный врач России, терапевт Клинической больницы № 1 Управления делами президента России Сергей Стеблецов.

— Например, изобретение пенициллина увеличило жизнь в два раза. Ее средняя продолжительность в XIX веке была 36 с половиной лет, а в XX — 60–70 лет, — отмечает врач. — Вообще, на то, как долго мы живем, влияет несколько факторов, многие из которых напрямую связаны с развитием человечества.



Приоритет здоровья

С развитием общества все чаще люди обращают внимание на свое физическое состояние. И это касается не только занятий спортом.

— Речь идет, например, о личной гигиене. Люди стали заботиться о защите от различных заболеваний, — отмечает Сергей Стеблецов. — Кроме того, информация о здоровье становится более доступной. Сейчас, когда у людей начинает что-то болеть, они чаще обращаются к врачам, не доводя проблему до тяжелых последствий.



Правильному питанию, здоровому образу жизни посвящают всевозможные телепередачи. Об этом пишут в газетах и блогах. Заботиться о себе стало модно.

Двигатель прогресса

Разумеется, свой вклад в продление человеческой жизни вносит наука, медицина.

— Например, прививки помогают людям заботиться о своем здоровье и избегать разных болезней. Так, все цивилизованные страны используют детскую вакцину, которая защищает ребят от полиомиелита или краснухи, — рассказывает терапевт. — Таким образом человек становится более устойчивым к болезням. Хотя, даже если он вдруг заразится, прививка позволит ему избежать тяжелых последствий.



Правильное питание

Тем не менее, по словам Стеблецова, вклад медицины в долгую и здоровую молодость людей — всего 11–12 процентов. Важнее другое: какого образа жизни мы придерживаемся. Чем питаемся, занимаемся ли спортом.

— Например, в Финляндии в 1970-е годы средний возраст мужчин был не выше 60 лет. Это было связано именно с питанием: финны ели много жирной пищи, которая приводила к высокому холестерину. А это — причина инсультов и инфарктов, — отмечает эксперт.



Чтобы исправить положение дел, власти предприняли ряд мер по пропаганде среди населения здорового питания. В результате в Финляндии стали производить обезжиренные молочные продукты. Благодаря этому и ряду других нововведений средний возраст среди мужчин вырос до 80 лет.

— На продолжительность жизни влияет доступность пищи и ее сбалансированность. К примеру, в прошлом в холодное время года приобрести фрукты было сложнее. Сегодня же у нас есть возможность круглогодично употреблять в пищу самые разные фрукты и ягоды, — подчеркивает Сергей Стеблецов.



Разнообразное питание не только насыщает организм всеми необходимыми микроэлементами, но и поддерживает хороший иммунитет.

Все лучшее — детям

Еще одна весомая причина, по которой новые поколения живут дольше предыдущих, — забота о детях. Представления о «правильном» и «полезном» надо прививать в раннем возрасте, и современные родители это делают.

— Например, активно развиваться детям помогают дошкольные и школьные спортивные секции, в которых ребенок может поддерживать свою физическую активность. А в учебных учреждениях для ребят выстраивают полезное, сбалансированное питание, — подчеркивает Стеблецов.



Во-первых, это позволяет детям поддерживать свое здоровье и полноценно развиваться. А во-вторых, ребята с малых лет приучаются к правильному образу жизни, что позволит им поддерживать его и во взрослом возрасте.

ФАКТ

Возможно, вы слышали, что красное сухое вино продлевает жизнь. Это миф! Последние исследования доказали, что не существует безопасного уровня потребления алкоголя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Чубаров, психолог: