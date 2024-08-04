Ученые рассказали, как улучшить обмен веществ в пожилом возрасте

Ограничение объем потребления фолата (фолиевой кислоты) в пожилом возрасте помогает стабилизировать обмен веществ и замедляет процесс старения, что показали эксперименты на мышах, пишет научный журнал Life Science Alliance. Кроме того, данный витамин, нужный для развития клеток, помогает бороться с врожденными дефектами.

В ходе исследований, проводимых командой ученых из Техасского института A&M, было установлено, что при снижении объемов фолиевой кислоты метаболизм становился гибким, но при этом уменьшалось и создание новых клеток. При данном ограничении у животных дольше не наблюдалось появление седины, чем у тех мышей из контрольной группы. В итоге специалисты пришли к выводу, что улучшение обменных веществ стимулирует более здоровое старение.

Издание отмечает, что сейчас многие люди пользуются различными добавками с содержанием фолиевой кислоты, теперь спрос на них может измениться. Фолат относится к витаминам группы В, его много в злаковых, бобовых, цитрусовых, меде и листовой зелени.

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