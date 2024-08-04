Ученые обнаружили натуральное средство от облысения

Новое исследование показало, что естественный сахар в организме человека может помочь бороться с облысением у мужчин. Речь идёт о 2-дезокси-D-рибозе (2dDR).

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Pharmacology, показали, что лечение с использованием натурального сахара может быть столь же эффективным, как и традиционные методы лечения, но без побочных эффектов.

По мнению специалистов, для борьбы с облысением достаточно использовать натуральный сахар. Он позволит усилить приток крови к волосяным фолликулам и будет стимулировать рост волос.

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Это открытие произошло случайно. Во время заживления ран команда учёных заметила ускоренный рост волос вокруг областей с 2dDR. Далее они предположили, что это может оказывать прямое положительное влияние на волосяные фолликулы в обработанной области.

Эксперты проверили свою теорию на мышах. Они сравнили действие геля 2dDR с миноксидилом. Оказалось, что эффективность лечения 2dDR была на 80−90% такой же, как у миноксидила. При этом последний имеет неприятные побочные эффекты (раздражение кожи головы) и не всем подходит. Напротив, 2dDR является естественным веществом, встречающимся в нашем организме, что может означать меньшее количество побочных эффектов и более широкую применимость.