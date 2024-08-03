Сахар способен вернуть волосы мужчинам

Ученые из Университета Шеффилда и Пакистанского университета КОМСАТС выяснили, что сахар, естественно содержащийся в организме, 2-дезокси-D-рибоза (2dDR), может помочь восстановить волосы лысеющим людям. Во всяком случае способ работает на мышах, пишет Daily Mail.

Эффективность у 2dDR такая же, как у коммерческого препарата миноксидила (рогаина). Новый метод лечения может помочь мужчинам восстановить самооценку и уверенность в себе.

Изначально исследование ученых было связано с совершенно другой темой – со влиянием сахара на заживление ран. При нанесении сахара в виде геля на кожу начинается усиленный рост кровеносных сосудов, исследовали надеялись, что это поможет заживить порезы.

Однако у мышей, на которых проводились эксперименты, начали быстрее расти волосы в местах, куда наносили этот гель. И ученые переключились на другое исследование.

Они давали мышам тестостерон, чтобы вызвать выпадение волос, а затем брили и обрабатывали 2dDR, миноксидилом или их комбинацией. После 20 дней такого лечения у мышей с облысением по мужскому типу волосы восстановились на 80-90%, но комбинированный метод к результатам не привел.

Daily Mail отмечает, что от облысения страдают 40-50% мужчин во всем мире. Связано это с генетикой и уровнем половых гормонов. Некоторые исследования показывают взаимосвязь со стрессом. Восстановить волосы сейчас могут только два препарат, одобренные FDA, при этом меноксидил подходит не всем.

2dDR – один из компонентов ДНК, он участвует в формировании дезоксирибозы. Способ с применением этого сахара заключается в увеличении количества крови, которая достигает волосяных фолликулов, препараты же меняют уровень половых гормонов.

Чтобы не спровоцировать усиление облысения, стоит отказаться от вредных привычек. А чтобы не переживать зря, можно почитать комментарий трихолога по поводу нормы выпадения волос.