Ученые: здоровое питание и тренировки борются с депрессией

Здоровое питание и физическая активность могут лечить легкую депрессию не менее эффективно, чем психотерапия. Об этом авторы исследования рассказали The Conversation.

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Предыдущие исследования показали, что изменения образа жизни помогают смягчить депрессию. В новой работе этот подход впервые сравнили с психотерапией.

Ученые проанализировали данные 182 взрослых с симптомами легкой депрессии: чувствами подавленности, безнадежности, раздражительности или плаксивости.

Половина участников изменили образ жизни под руководством диетолога и тренера. Они стали больше двигаться, разнообразнее питаться, есть больше клетчатки и полезных жиров, меньше сахара и вредных жиров.

Вторая группа принимала участие в сеансах психотерапии, организованных двумя психологами. В программе психотерапии использовалась когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — золотой стандарт лечения депрессии.

В обеих группах участники могли продолжать ранее назначенное лечение, например, принимать антидепрессанты. Группа образа жизни получила необходимые для эксперимента продукты, а группа психотерапии — раскраски, мяч для снятия стресса и массажер для головы.

За восемь недель симптомы депрессии смягчились у 42% группы образа жизни и у 37% группы психотерапии. Результаты означают, что изменение питания и увеличение физической активности не менее эффективно для лечения депрессии, чем психотерапия. Кроме того, услуги диетолога и тренера могут быть финансово доступнее, чем психотерапия.

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