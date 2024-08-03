Ученых удивила реакция спинного мозга на вибрацию

Для восстановления работы спинного мозга при травмах и заболеваниях можно использовать его белое вещество, так как оно реагирует на внешние стимулы не хуже серого. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

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Как и головной, спинной мозг состоит из серого и белого веществ. Серое вещество спинного мозга представляет собой тела нервных клеток. Они обрабатывают информацию от органов чувств и контролируют произвольные движения. Белое вещество представляет собой отростки нервных клеток, которые соединяют их друг с другом и остальным телом.

В новой работе ученые выяснили, что белое вещество спинного мозга реагирует на вибрацию, приложенную к пальцам подопытных обезьян. Также было обнаружено, что активность белого вещества выше в волокнах, передающих сигналы из позвоночника в мозг. При этом белое вещество выделяло особые молекулы. Обнаруженные учеными сигналы и связанные с ними молекулы могут лечь в основу лечения травм спинного мозга. До этого подобные сигналы обнаруживали лишь в сером веществе.

Теперь авторы планируют выяснить, как меняется активность белого вещества спинного мозга на разных стадиях рассеянного склероза. Это заболевание приводит к двигательным нарушениям из-за поражения оболочки нервов. Также ученые проверят различные методы для восстановления спинного мозга.

Ранее ученые выяснили, что прослушивание классической музыки улучшает речь после инсульта.