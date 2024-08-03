Ученые: кишечные бактерии причастны к развитию рака мочевого пузыря

Ученые исследовали мышей, на которых воздействовали канцерогеном из табачного быма — нитрозамином (BBN). У животных из-за него развивался агрессивный рак мочевого пузыря. Оказалось, что воздействие антибиотиком, который убивает почти всю кишечную микробиоту, не дает болезни появиться даже в том случае, если животное находилось под воздействием канцерогена. Судя по всему, в этом были виноваты 12 видов кишечных бактерий, которые могут трансформировать BBN в BCPN. Последний концентрируется в мочевом пузыре и вызывает опухоли. Работа опубликована в журнале Nature.

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В нашем кишечнике обитают более 10 триллионов микробов. Они расщепляют питательные вещества в нашей пище, укрепляют иммунитет и занимаются другими важными вещами. Канцерогены представляют из себя химические вещества, которые

Канцерогены можно найти в привычных нам вещах: например, в табачном дыму. В нем содержится нитрозамин (BBN). Предыдущие исследования показали, что если мыши подвергаются действию этого вещества, то у них развивается агрессивная форма рака мочевого пузыря.

Хорватские ученые исследовали таких мышей и обнаружили, что если воздействовать на животных нитрозаминами BBN и давать антибиотики в дозе, которая убивает 99,9% кишечных бактерий, то вероятность возникновения опухолей будет намного ниже. Поэтому исследователи предположили, что микробы в кишечнике могут участвовать в регуляции метаболизма нитрозамина в организме.

«Снижение заболеваемости опухолями было настолько резким, что поначалу я усомнился в результатах, думая, что мы где-то ошиблись в эксперименте. Поэтому мы повторили эксперимент пять раз, прежде чем окончательно поверили результатам», — поделился Янош Терзич из Сплитского университета.



Объединившись с другой группой исследователей, ученые выяснили, что кишечные бактерии могут преобразовывать нитрозамин BBN в нитрозамин BCPN. Однако ученые обнаружили, что в отличие от BBN BCPN концентрируется в мочевом пузыре и вызывает образование опухолей. Исследовав более 500 бактерий, специалисты обнаружили 12 видов, которые могут трансформировать BBN в BCPN. Многие такие бактерии живут на коже, а в кишечнике обитают в очень малом количестве. Ученые предположили, что они попадают с кожи в кишечник в результате ухода за собой.

Чтобы проверить, сможет ли человеческая микробиота кишечника преобразовывать BNN в BCPN, ученые пересадили человеческие фекалии в кишечник мыши, у которой не было собственного микробиома кишечника. Вскоре выяснилось, что бактерии человеческого кишечника приводили к появлению опухолей и у мышей.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы понять, как микробиом влияет на метаболизм различных канцерогенов.