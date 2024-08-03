Как домашний тест на рак толстой кишки снижает риск смерти

Ученые выяснили, что домашний тест на рак толстой кишки снижает риск смерти
Использование домашних тестов на рак толстой кишки может уменьшить риск смертности от этого заболевания на 33 процента. Результаты этого исследования ученые из Университета штата Огайо и медицинского центра Kaiser Permanente опубликовали в издании JAMA Network Open.
Для эксперимента были собраны данные более 11 тысяч пациентов в возрасте от 52 до 85 лет. По данным исследования, ежегодное выполнение иммунохимического теста на скрытую кровь эффективно так же, как и колоноскопия. В то же время тест проще использовать в домашних условиях, что делает его более доступным для широкой аудитории.
При подобном виде онкологии, по замечанию ученых, можно обнаружить как раннюю, так и предраковою стадию. Для этого рекомендуется регулярно проходить обследования.
Прием аспирина может защитить от рака прямой и толстой кишки людей из групп риска. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале JAMA Oncology. Ученые проанализировали данные 107 тысяч пациентов. Заболеваемость колоректальным раком за 10 лет составила 1,98 процента в группе регулярного приема аспирина и 2,95 процента среди остальных.