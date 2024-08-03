Ученые назвали продукт, который ускоряет биологическое старение

Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе утверждают, что добавленный сахар ускоряет биологическое старение, даже если он входит в состав здоровой пищи. Результаты исследования опубликованы JAMA Network Open. Исследователи выяснили, что здоровое питание связано с более низким биологическим возрастом. Идеальный вариант — средиземноморская диета.

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Добавление в рацион сахара ускоряет биологическое старение, даже если он является частью здорового рациона.

"Мы знали, что высокий уровень добавленного сахара связан с ухудшением обмена веществ и ранними заболеваниями, возможно, в большей степени, чем с любым другим диетическим фактором. Теперь мы знаем, что в основе этой взаимосвязи лежит ускоренное биологическое старение, и это, вероятно, один из многих способов, по которым чрезмерное потребление сахара ограничивает здоровую продолжительность жизни", — Элисса Эпель.



Согласно выводам исследователей, исключение 10 граммов добавленного сахара из вашего ежедневного рациона может со временем снизить ваш биологический возраст на 2,4 месяца. Высокий уровень сахара в крови, напротив, способен повреждать клетки, что приводит к хроническому воспалению. Вместе с тем, растет риск болезней сердца, печени, диабета и онкологии, не говоря уже о том, что сахар провоцирует ожирение и разрушение зубов.