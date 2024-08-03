Ученые случайно нашли новое средство против «плотоядных» супербактерий

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе случайно открыли соединение, эффективное против ряда бактериальных инфекций у мышей, включая так называемые «плотоядные» микробы. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Вещество основано на молекуле, называемой кольцевым 2-пиридоном. Его получили в ходе работы над средством для защиты медицинских катетеров от образования бактериальных пленок.

Команда назвала свое новое семейство соединений GmPcides. Препарат нацелен на грамположительные бактерии, которые могут вызывать лекарственно-устойчивые стафилококковые инфекции, синдром токсического шока и другие опасные для жизни заболевания.

В последнем исследовании специалисты проверили эффективность GmPcides против некоторых некротизирующих инфекций мягких тканей, самой известной из которых был некротизирующий фасциит. Эта болезнь развивается так быстро, что для борьбы с ее распространением может потребоваться ампутация конечности, а ее летальность достигает 20%.

Эксперименты показали, что препарат снижает вирулентность бактерий и ускоряет заживление поврежденных участков кожи. Ученые связывают эффект соединения с мощным воздействием на мембраны бактериальных клеток.