Рак печени излечим? Ученые нашли вещество, влияющее на развитие опухоли

Учёные: исключение продуктов с триптофаном снижает риск развития рака печени. Чаще всего печень поражает гепатоцеллюлярная карцинома. Учёным удалось установить взаимосвязь между этим видом опухоли и аминокислотой «триптофан». Согласно представленным исследованиям, вещество напрямую влияет на развитие карциномы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Что выяснили учёные

Эксперимент провели на мышах. Специалисты оценили, что будет происходить в организме, если убрать из рациона продукты с триптофаном.

В результате рост опухоли печени остановился, а поражённые клетки начали восстанавливаться.

Триптофан — одна из самых редких аминокислот в белках животных. Краткосрочные диеты безопасны для здоровых тканей, считают учёные.

Где содержится триптофан

Богаты этим веществом:

Индейка;

Красное мясо;

Свинина;

Курица;

Рыба;

Тофу;

Молоко;

Соевые бобы;

Киноа;

Овёс.

До этого учёные выяснили, что триптофан полезен для кровяного давления и частоты сердечных сокращений.