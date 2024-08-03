Рак печени излечим? Ученые нашли вещество, влияющее на развитие опухоли

Рак печени излечим? Учёные нашли вещество, влияющее на развитие опухоли
Учёные: исключение продуктов с триптофаном снижает риск развития рака печени. Чаще всего печень поражает гепатоцеллюлярная карцинома. Учёным удалось установить взаимосвязь между этим видом опухоли и аминокислотой «триптофан». Согласно представленным исследованиям, вещество напрямую влияет на развитие карциномы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Что выяснили учёные
Эксперимент провели на мышах. Специалисты оценили, что будет происходить в организме, если убрать из рациона продукты с триптофаном.
В результате рост опухоли печени остановился, а поражённые клетки начали восстанавливаться.
Триптофан — одна из самых редких аминокислот в белках животных. Краткосрочные диеты безопасны для здоровых тканей, считают учёные.
Где содержится триптофан
Богаты этим веществом:
- Индейка;
- Красное мясо;
- Свинина;
- Курица;
- Рыба;
- Тофу;
- Молоко;
- Соевые бобы;
- Киноа;
- Овёс.
До этого учёные выяснили, что триптофан полезен для кровяного давления и частоты сердечных сокращений.