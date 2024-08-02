Ученые рассказали, когда кофе «тормозит» мозг человека

Употребление кофе для «ускорения» работы мозга и нервной системы в целом в определенном случае может дать обратный эффект, пишет издание «Доктор Питер» со ссылкой на исследование американских ученых из Advent Health Research Institute в Орландо. Многолетний эксперимент показал, что у людей, которые пили больше четырех чашек кофе, работа мозга «затормозилась».

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Исследование длилось девять лет и включало около 8,5 тысячи человек старше 60 лет, из которых 60% — это женщины. Они не имели когнитивных нарушений, но около 26% были носителями гена APOE e4, который повышает риск развития болезни Альцгеймера. При этом кофеин из чая давал иной эффект. Люди, которые никогда не пили чай, в большей мере столкнулись со снижением подвижного интеллекта.

Онколог Сергей Родимов ранее призвал выбирать для приготовления свежемолотый кофе. Врач обратил внимание на то, что растворимый кофе содержит ароматизаторы и консерванты, которые повышают риск возникновения раковых заболеваний. При этом в натуральном свежеобжаренном и свежемолотом кофе нет канцерогенных веществ. Поэтому, если пить не более пяти чашек эспрессо в день, такой кофе не может привести к развитию сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний.