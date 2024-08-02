Ученые обнаружили останавливающую рак печени диету

Ученые Юго-западного медицинского центра Университета Техаса (UT) в США выяснили, что отказ от содержащей аминокислоту триптофан еды может эффективно останавливать развитие онкологии печени у мышей.

© Вечерняя Москва

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК), вызванная онкогеном MYC, в значительной степени зависит от триптофана, который преобразуется в триптофан индол-3-пируват (I3P) и другие метаболиты. Опыты показали, что исключение триптофана из рациона мышей остановило развитие опухолей печени и восстановило нормальную экспрессию генов в клетках органа.

Исследователи изучили то, как диета без этой аминокислоты влияет на развитие раковых опухолей печени у грызунов. Так как триптофан меньше встречается в белках, чем прочие аминокислоты, краткосрочные диеты безопасны для здоровых тканей организма.

Известно, что триптофан преобразуется в некоторые важные химические соединения, в том числе в нейротрансмиттер серотонин и кинуренин. Раковые опухоли печени, которые были спровоцированы онкогеном MYC, используют эту же аминокислоту в основном для синтеза I3P, а не кинуренина.

При этом добавление I3P вновь запускает рост раковых клеток. Это доказывает значимость этого метаболита в процессе роста опухоли. Результаты исследования дают возможность предположить, что влияние на I3P или путь его синтеза может быть эффективным способом лечения рака.

Много триптофана содержится в индейке, красном мясе, свинине, курице, тофу, молоке, соевых бобах, киноа, овсе и рыбе, передает результаты исследования журнал Nature Communications.

Ученые выяснили, что прием аспирина может защитить от рака прямой и толстой кишки людей из групп риска.