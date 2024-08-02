Ученые обнаружили преимущество «сов» перед «жаворонками»

Хотя ранние исследования показали, что поздний подъем связан с ухудшением психического и физического здоровья, у образа жизни «совы» есть и существенный плюс. Исследователи из Имперского колледжа Лондона изучили данные более чем 26 000 взрослых, которые прошли тесты на интеллект, логику мышления, время реакции и память.

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«Мы обнаружили, что те, кто более активен вечером, как правило, лучше справляются с когнитивными тестами, чем "жаворонки"», — объяснил в беседе с HuffPost Раха Уэст, ведущий автор исследования.



Интересно, что выводы не распространяются на молодых людей и подростков: связь «ночного» образа жизни и интеллектуальных способностей проявляется с возрастом. Кроме того, и для «сов», и для «ранних пташек» оптимальное количество сна имеет решающее значение для когнитивного здоровья: а именно — это от семи до девяти часов в сутки.

«Как недостаток, так и избыток сна может негативно повлиять на когнитивные функции», — подчеркнул ученый.



Так что совам – любительницам поспать до обеда едва ли удастся блеснуть интеллектом.