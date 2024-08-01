Британские врачи рекомендуют провериться на рак в случае болей в животе

Британские ученые выяснили, что, согласно имеющейся статистике, в 2,2% случаев, когда человек обращался к врачу с болями в животе или жалобами на вздутие живота, в течение года у него диагностировали онкологическое заболевание.

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Данные выводы опубликовал научный журнал PLOS Medicine. Для исследования были изучены медкарты 400 тысяч жителей Великобритании старше 30 лет, которые обращались к врачу с вышеназванными симптомами с 2006 по 2017 годы.

Британский Национальный институт здравоохранения рекомендует проводить дополнительные анализы, если риск рака составляет 3%, но авторы исследования считают, что если пациенту более 60 лет, то более серьезное обследование нужно в любом случае, если есть справка о болях в животе или вздутии.

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