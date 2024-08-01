Исследование показало, какие поколения чаще болеют раком

Представители поколения X и миллениалы в странах Северной Америки чаще подвержены раковым заболеваниям, чем старшие поколения, говорится в попавшем в распоряжение портала Axios исследовании, проведенном учеными Американского онкологического общества.

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Специалисты выявили, что заболеваемость 17 видами раковых заболеваний из 34 выше среди миллениалов (рожденных в 1980-2000 годах) и представителей поколения X (рожденных в 1965-1979 годах), чем среди предыдущих поколений. В частности, количество случаев онкологии тонкой кишки, печени и поджелудочной железы среди представителей группы родившихся в 1990 году в два-три раза превышает подобные показатели у людей 1955 года рождения.

По мнению авторов исследования, подобный рост может быть связан с распространением ожирения, неправильным питанием, нехваткой сна, сидячим образом жизни и экологическими факторами.

Ученые проанализировали медицинские данные более 23,5 млн пациентов 1920-1990 годов рождения, у которых диагностировали 34 различных вида рака в период с 2000 по 2019 год.