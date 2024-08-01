Россиянам назвали продукт, защищающий мозг от хронического стресса

Кофе способен защитить мозг от хронического стресса, сообщила в Telegram эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на исследование в журнале ScienceDirect. Полезные свойства ученые нашли в биоактивных соединениях — полифенолах, которые обладают антиоксидантным действием.

Кофе защищает мозг от хронического стресса. А это позволяет избежать ухудшения когнитивных функций и снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, — подчеркнула эндокринолог.

Ученые провели исследование на 47 мышах, которых разделили на четыре группы. В течение 1,5 месяца часть из них кормили обычным зерном, а другим добавляли 0,02% хлорогеновой кислоты и 0,02% кофейной. Также грызунов подвергали стрессу, лишив доступа к мягкой подстилке. Позже специалисты изучили их поведение.

Выяснилось, что у тех мышей, которым добавляли полифенолы, не наблюдалось когнитивных нарушений и проблем с выживанием клеток микологии.

Конечно, мыши и люди — разные виды, но имеют много физиологических сходств. Будущие исследования помогут выяснить, насколько кофейные полифенолы способны защитить мозг человека от вредного воздействия стресса, — добавила Павлова.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова сообщила, что злоупотребление фастфудом делает людей более агрессивными. В этой еде содержится глутамат натрия, повышающий аппетит и сказывающийся на нервной системе. Нездоровая пища также провоцирует стресс и ухудшает работу мозга.