Человеку впервые пересадили сердце из титана

Первое в мире титановое сердце установлено в тело пациента. Оно создано инженерами из Техасского института сердца. По своей сути, это сделанный из титана насос, который качает кровь по организму.

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Как известно, очередь на получение донорского сердца всегда большая, людям приходится ждать по несколько лет, причем нет никаких гарантий на получение. Чтобы сохранить жизни пациентов, хирурги устанавливают в их тела искусственные сердца. Это сложные и дорогие конструкции.

Сегодня существует много вариантов, например, из пластмассы и других материалов. Но все они работают только при наличии тяжелого дополнительного оборудования, в частности, аккумуляторов, которые надо постоянно носить с собой. Титановое сердце всего этого не требует, потому что работает за счет установленной в нем магнитной подвески. Оно мало весит, за одну минуту может перекачивать до 12 литров крови, то есть работает как сердце здорового человека, который ведет активный образ жизни.

Кроме того, титан является очень долговечным металлом. Он безопасен для здоровья человека, потому что не конфликтует с его иммунной системой. Такой насос может бесперебойно работать на протяжении нескольких лет, в то время как срок службы систем из других материалов составляет примерно 180 дней.

Несмотря на долгий срок службы, сердце из титана будет использоваться только как временный орган - как только настанет очередь на трансплантацию донорского сердца, его извлекут из тела.