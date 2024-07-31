Специалист высказался о возможностях ИИ предсказывать онкологию

Искусственный интеллект, который используется в медицине, был обучен на огромной базе данных, содержащей более 200 тысяч маммографических исследований, проведённых в Массачусетской больнице общего профиля. IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта в университете «Синергия», Алексей Ермаков, в беседе с RuNews24.ru сказал: «Предсказывать заболевания за пять лет — это, скорее, громкое заявление для хайпа».

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«И 200 000 — это, конечно, большая база, но не поражающая воображение. В остальном же — это вполне разумное использование систем ИИ, ведь основные цели для них — это прогнозирование и поддержка принятия решений. Поэтому в будущем подобные системы прочно займут своё место в нашей жизни, как сейчас навигаторы, которые предлагают оптимальные маршруты водителям с учётом прогноза ситуации на дороге и имеют как свои достоинства, так и недостатки», - прокомментировал новость спикер.



Также стоит отметить, что система успешно прошла тестирование на данных из Каролинского института в Швеции и Мемориальной больницы Чанг Гунг на Тайване. Это подтверждает, что AI-диагност одинаково точно определяет угрозу рака у пациентов различных демографических и расовых групп.

Поясним, что раком груди называют злокачественную опухоль, которая образуется в тканях молочной железы. Это одно из самых частых заболеваний у женщин. Вероятность развития рака груди увеличивается с возрастом, а также может быть связана с другими факторами.

Лечение рака груди может включать хирургическое удаление опухоли, лучевую терапию, химиотерапию и гормональную терапию. Прогноз на выздоровление пациента зависит от стадии рака, а также от своевременности диагностики и начала лечения.