Ученые обнаружили, что музыкальные воспоминания не меркнут с возрастом

По-видимому, способность человека запоминать и распознавать музыку не зависит от возраста. Предыдущие исследования показали, что многие аспекты памяти подвержены старению. Но это не касается задач, которые связаны с хорошо известной информацией и автоматическими процессами.

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В исследовании, опубликованном в PLoS ONE, Сара Сове из Университета Линкольна в Соединённом Королевстве выяснила, насколько хорошо люди на концерте способны распознать знакомые музыкальные темы. Участвовали в этом эксперименте примерно 90 здоровых взрослых людей в возрасте от 18 до 86 лет. Ещё 31 человек смотрел запись концерта в лаборатории.

Сосредоточена работа была на трёх композициях. Это Eine kleine Nachtmusik Моцарта и два специально заказанных экспериментальных произведения.

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Оказалось, что мелодичная фраза из Eine kleine Nachtmusik одинаково хорошо узнавалась среди людей всех возрастов и музыкальных предпочтений. И эта способность не ухудшалась по мере старения. Исследование также не обнаружило возрастных различий в результатах между участниками на концерте и в лаборатории.

По мнению Штеффен Херфф, когнитивного нейробиолога из Сиднейского университета, причина, по которой музыкальная память так устойчива к возрастным изменениям, — это эмоции, которые музыка вызывает. Благодаря этому она сильнее закрепляется в памяти людей.