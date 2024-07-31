Ученые обнаружили необычные свойства мозга у людей с непереносимостью звуков

Американские ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, штат Техас, обнаружили характерные мозговые реакции у людей с мизофонией — непереносимостью определенных звуков. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

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Мизофония часто появляется в детстве или подростковом возрасте, серьезно влияя на повседневную жизнь и благополучие. Расстройство недостаточно изучено, и для него пока не найдено эффективных методов лечения.

В новом исследовании принял участие 161 несовершеннолетний, из которых у 72 диагностировали мизофонию, а у 89 — тревожное расстройство. Молодые люди прошли тесты на оценку внимания, где им пришлось запоминать и воспроизводить числовые последовательности.

Результаты показали, что люди с мизофонией демонстрировали большую внимательность по сравнению с участниками, страдающими от тревожного расстройства. Это говорит о том, что повышенная бдительность при мизофонии влияет на способность обнаруживать тонкие различия в стимулах.

Исследование также обнаружило положительную корреляцию между количеством мизофонических триггеров, о которых сообщили участники, и их чувствительностью к реакции. Это подтверждает идею, что люди с мизофонией более настроены на свое окружение, пытаясь избежать провоцирующих звуков.