Ученые пришли к выводу, что внешность человека может выдать его имя

Израильские ученые пришли к необычному выводу относительно связи между изменениями внешности людей и их именами.

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Целая группа ученых в составе Йоната Цвебнера, Мозеса Миллера, профессора Якоба Гольденберга из Школы бизнеса Арисона при Университете Райхмана, а также Ноа Гробгельда и профессора Рут Майо из Еврейского университета провели целый ряд исследований, которые привели их к данному заключению.

Для подтверждения гипотезы эксперты привлекли к участию детей до десяти лет. Их попросили сопоставить предложенные имена с фотографиями взрослых. Большинство из них ответили правильно, что навлекло ученых на мысль о том, что это не похоже на случайное совпадение.

Затем, чтобы удостовериться в своих предварительных итогах, специалисты задали компьютеру задачу - определить, могут ли люди с одинаковыми именами иметь что-то общее во внешности. Выяснилось, что и эта проверка оказалась положительной.

После проведенной работы эксперты пришли к выводу, согласно которому такие изменения являются следствем самоисполняющегося пророчества, а внешность людей удивительным образом подгоняется под какие-либо устоявшиеся условия, связанные с тем или иным именем.