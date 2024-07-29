Илья Тыров: Искусственный интеллект в столице пришел и в поликлиники, и в стационары. Что он может?

Депутат Госдумы Виталий Милонов обнаружил пробел в законодательстве, который появился после запрета менять в России пол. Ведь те, кто успел это сделать, могут жить спокойно с новыми паспортами и даже, если вздумают вступить в брак, могут скрыть свое гендерное прошлое. И то же — при усыновлении детей. Поэтому он предложил вносить в паспорт отметки о смене ФИО с указанием причины такого решения. Обращение по этому поводу он направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

Без обратной силы

В июле 2023 года в России приняли изменения в Закон «Об основах охраны здоровья граждан». Его дополнили новой статьей о запрете смены пола человека. С этого момента запрещено осуществлять медицинские вмешательства, включая применение лекарств, направленных на смену пола, в том числе на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Отдельно оговорено, что это не касается лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, по решению врачебной комиссии.

Виталий Милонов считает, что этот запрет уже существенно ограничил вакханалию, связанную с бесконтрольным изменением биологического и гражданского пола лицами, не имеющими для этого очевидных медицинских показаний. Однако этого решения недостаточно, потому что до 2023 года мужчины становились женщинами, а женщины — мужчинами. Потом они обращались в паспортные столы и меняли имена с фамилиями. На это и обратил внимание премьер-министра Виталий Милонов. По его мнению, это правовой пробел. Он заключается в том, что действующий образец паспорта не позволяет в обычной обстановке, без обращения к специальным информационным базам, идентифицировать лицо, на законных основаниях изменившее свою половую принадлежность, а также фамилию, имя и отчество. И получившее новые документы, удостоверяющие личность.

«В настоящее время действуют нормы, согласно которым если были внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак аннулируется. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей, оформление опекунства и попечительства. Данные нормы были приняты законодателем в целях защиты нравственности, здоровья и общественной безопасности нашего общества», — объяснил в обращении парламентарий.

В то же время, по его словам, законом не запрещено вступление в брак лиц, которые ранее на законных основаниях изменили пол: «Это создает ситуацию, когда лицо, ранее легально изменившее свой гражданский пол, может сознательно вводить в заблуждение потенциального супруга и иных лиц в отношении своего подлинного биологического пола. Согласно статье 15 Семейного кодекса, медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится только с согласия таких лиц», — добавил Милонов.

Он считает, что, если юридический факт смены фамилии, имени и отчества по любой причине, в том числе и в связи с изменением пола, будет отражен в паспорте гражданина, это поможет быстрее и нагляднее идентифицировать его личность как обычным гражданам, так и правоохранительным органам.

Для этого достаточно внести изменения в пункт 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, предусмотрев обязательную отметку с информацией о ранее имевшихся фамилии, имени, отчестве и о причинах их изменения, включая причину смены пола.

Почему меняют имя

Выбрать себе новое имя и заменить паспорт может любой человек. Процедуру можно оформить через «Госуслуги», а решить вопрос — в течение пяти дней. Максимум — пары недель. Процедура популярная. Например, по статистике за 2022 год, в России ею воспользовалось более 126,5 тысячи человек.

По мнению юристов, если предложение Милонова поддержат, то нужно будет разработать исчерпывающий перечень причин, которые паспортные столы будут указывать в документе. Если мужское ФИО меняется на женское или обратно, то тут все понятно. А как компактно объяснить нежелание человека вовсе иметь, например, отчество, если это решение связано с эмоциональными переживаниями и внутрисемейными конфликтами?

Чаще всего женщины меняют фамилию после развода, возвращая себе девичью. Нередко подростки меняют себе отчества и фамилии, доставшиеся от родного отца, не живущего в семье. Люди иногда хотят поменять неблагозвучные фамилии, например Дураков, или заменить неприжившееся имя на то, которым фактически называют родные и близкие. Например, когда Оксану все называют Ксенией, Ираиду — Ирой или Александру — Алей. А вот замен паспорта в связи со сменой пола совсем не много, и большинство таких случаев на слуху.