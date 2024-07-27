Frontiers: отдох ко сну до 22:45 повышает шанс забеременеть

Ученые из Второй больницы Сянъя в провинции Хунань (Китай) обнаружили, что отход ко сну не позднее 22:45 повышает шанс забеременеть. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology. В исследовании приняли участие 7670 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые планировали беременность. Участницы носили на запястьях акселерометры (специальные приборы для отслеживания движения объекта в пространстве) в течение 14 дней, что позволило исследователям точно определить, в какое время испытуемые засыпали и просыпались. Полученную информацию о режиме сна ученые сопоставили со сроками и успешностью достижения беременности. Оказалось, что у испытуемых, которые засыпали после 22:45, шанс забеременеть в течение года регулярной половой жизни без использования средств контрацепции был на 26% ниже по сравнению с теми, кто засыпал раньше. При этом между показателями фертильности женщин, засыпающих до 22:45, не было значимых различий. Ученые предположили, что поздний отход ко сну может негативно повлиять на работу гормонов, ответственных за женскую репродуктивную функцию.

© Газета.Ru