Исследование показало, что депрессия может привести к тромбозу

Исследование: тревожность повышает риск тромбоза на 53%. Все болезни идут от нервов, как известно, но на деле так чаще всего говорят, когда причину недуга установить не получается. Оказалось, что стресс, и правда, повышает некоторые риски для нашего здоровья. Например, на этот раз учёные нашли связь между эмоциональными расстройствами психики и тромбозом глубоких вен.

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Что за исследование

Его провела Медицинская школа Гарварда в Бостоне. Специалисты изучили данные 119 000 человек и проанализировали, как менялась активность мозга при стрессе. Делали они это при помощи позитронно-эмиссионной томографии.

Отметим, что у 106 450 человек из группы на момент проведения эксперимента диагностирован тревожный синдром, а у 108 790 — депрессия.

Результаты

За 3,6 года наблюдения у 1780 человек случился тромбоз глубоких вен. Это опасное состояние, которое, если тромб отрывается, может стать причиной не только одышки и боли в груди, но и смерти.

Исследование показало, что люди с тревожностью и депрессией в истории болезни имели риск тромбоза глубоких вен на 53% и 48% больше, чем те, у кого таких заболеваний в анамнезе не было.

Эксперты объяснили выводы тем, что при выраженной реакции организма на стресс повышается свёртываемость крови.