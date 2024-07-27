Китайский лекарственный гриб облегчает неизлечимый фиброз легких

Группа ученых из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук изучила действие лекарственного гриба кордицепс китайский (Cordyceps sinensis) при лечении идиопатического легочного фиброза (ИЛФ). Исследование опубликовано в научном журнале MedComm-Future Medicine (MCFM).

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Идиопатический легочный фиброз — хроническое, прогрессирующее и неизлечимое заболевание легких, характеризующееся снижением функции легких, что в конечном итоге приводит к дыхательной недостаточности и значительному снижению качества жизни пациентов. Средняя продолжительность жизни людей с диагностированным ИЛФ составляет от двух до пяти лет.

Кордицепс китайский применяется в традиционной китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство.

В новом исследовании команда провела эксперименты на мышах. Результаты показали, что Cordyceps sinensis снижает выработку митохондриальных активных форм кислорода, смягчает окислительный стресс и воспаление, а также замедляет отложение коллагена в легких.

По словам ученых, кордицепс имеет потенциал стать новым терапевтическим средством для лечения ИЛФ.