Ученые нашли причину ослабления здоровья у пожилых

Ученые из Цзинаньского университета и Университета Джона Хопкинса установили, что ухудшение функционирования иммунных Т-клеток лежит в основе восприимчивости пожилых к инфекциям. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Research.

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Работа представляет собой научный обзор на тему ранее опубликованных научных исследований на тему роли Т-клеток (Т-лимфоцитов) в обеспечении иммунной функции человека.

Ученые объяснили, что тимус, или вилочковая (зобная) железа, необходимая для созревания Т-клеток, по мере старения претерпевает изменения. Это приводит к снижению реакции иммунитета на антигены и к повышению восприимчивости к инфекциям и раку у пожилых людей. Кроме того, «старение» тимуса негативно влияет на иммунологическую память — способность иммунной системы быстро и целенаправленно распознавать антиген, с которым организм ранее сталкивался.

По словам исследователей, понимание механизмов созревания и дифференцоовки иммунных клеток в тимусе имеет решающее значение для разработки новых методов «омоложения» иммунитета пожилых. Ученые предположили, что разработка препаратов, способствующих регенерации Т-клеток, может не только защитить от возрастных заболеваний, но и увеличить продолжительность жизни.