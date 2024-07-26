Ученые объяснили, почему человеческий организм восприимчив к раку

Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что человеческий геном на 8% состоит из фрагментов древних вирусов, которые остаются в организме в эндогенных ретровирусов (ERVs).

© runews24.ru

Именно они ответственны за «включение» генов, которые обеспечивают выживание и распространение раковых клеток. После того, как ученым удалось подавить вирусную линию LTR10, активность генов, которые отвечали за развитие рака прямой кишки, существенно снизилась.

Российские ученые стали еще на один шаг ближе к созданию лекарства от некоторых видов рака.

Ранее сообщалось, американские врачи научились диагностировать рак толстой кишки на очень ранней стадии, чем снизили долю смертельных исходов среди пациентов.