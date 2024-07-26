Ученые разработали антибиотик, который эффективен против супербактерий

Учёные Иллинойсского университета в Чикаго разработали антибиотик, который эффективен против супербактерий. Об этом пишет журнал Nature Chemical Biology.

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Супербактерии — это возбудители инфекционных болезней, которые устойчивы сразу к нескольким антибиотикам. Большинство из них появляется в результате накопления мутаций в их ДНК, защищающих их от действия антибиотиков. Новый тип лекарств объединяет в себе свойства двух видов антибиотиков с различными способами действия — макролидов и фторхинолонов. Первые блокируют активность рибосом, где происходит синтез белков, а вторые направлены на конкретный фермент, необходимый для осуществления важнейших клеточных процессов — репликации, деления клеток, транскрипции.

Учёные провели серию экспериментов, чтобы изучить, как различные препараты класса макролонов взаимодействуют с организмом. Самым перспективным оказалось лекарство, которое эффективно воздействовало как на рибосомы, так и на ДНК-гиразу уже при низкой дозе.

Российские учёные создали бактерицидный материал с коллоидным серебром, который в будущем может заменить антибиотики.